Станок массой 800 кг имеет площадь опоры 2 м2.Определите давление станка на фундамент

Физика
Станок массой 800 кг имеет площадь опоры 2 м2.Определите давление станка на фундамент
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=F/S F ищем так: F=Fтяж*m; F=10*800=8000 H p=8000/2=4000 Па или 4 кПа
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