А в восемь пакетов 50 кг свеклы определи что тяжелее пакет свеклы или пакет моркови?
Математика
А в восемь пакетов 50 кг свеклы определи что тяжелее пакет свеклы или пакет моркови?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свекла?Я не знаю ты написала не все пояснения-сколько соит моркови
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Беларуская мова
Расставить знаки препинания. Турсевич писау што ён надумауся паступаць у настаун??цки инстытут и кали Лабанович будзе праводзиць лета у сваёй школе...
Химия
Какой объем раствора с массовой долей серной кислоты 90%(плотность равна 1,814 г/мл) н??жно взять для приготовления раствора объемом 600 мл с моляр...
Математика
Семья слонов-слон,слониха,слоненок.выпивают 220 л воды.слоненок 2/11 всего количеств?? воды.слониха выпивает воды на 20 л больше,чем слон.сколько л...