Какой объем раствора с массовой долей серной кислоты 90%(плотность равна 1,814 г/мл) н??жно взять для приготовления раствора объемом 600 мл с молярной концентрацией эквивалента,равной 0,1 моль/л?

Химия

Какой объем раствора с массовой долей серной кислоты 90%(плотность равна 1,814 г/мл) н??жно взять для приготовления раствора объемом 600 мл с молярной концентрацией эквивалента,равной 0,1 моль/л?

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