Решите уравнения: а)7x-13,7=88,5 б) (2,9+y):4=12,3
Математика
Решите уравнения: а)7x-13,7=88,5 б) (2,9+y):4=12,3
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Гость:
Если у тебя уже все решено то смысл спрашивать ?!
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