Одна из стон треугольника равна 12.4 дм,что на 3.8 дм меньше второй стороны и на 2.6 дм больше третьей.Вычислите периметр ттриугольника
Математика
Одна из стон треугольника равна 12.4 дм,что на 3.8 дм меньше второй стороны и на 2.6 дм больше третьей.Вычислите периметр ттриугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P= a+b+c 1) 12,4 + 3,8=16,2 (дм) - вторая сторон. 2) 12,4 - 2,6=9,8 (дм) - третья сторона. P= 12,4+16,2+9,8=38,4 (дм) Ответ: периметр треугольника равен 38,4 дм
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