Одна из стон треугольника равна 12.4 дм,что на 3.8 дм меньше второй стороны и на 2.6 дм больше третьей.Вычислите периметр ттриугольника

Математика

Одна из стон треугольника равна 12.4 дм,что на 3.8 дм меньше второй стороны и на 2.6 дм больше третьей.Вычислите периметр ттриугольника

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