Найди длину ребра куба площадь поверхности и объём которого выражаются одним и тем же числом единиц.без иксов.
Математика
Найди длину ребра куба площадь поверхности и объём которого выражаются одним и тем же числом единиц.без иксов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длинна ребра равна 6
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