Помогите пожалуйста ,желательно ,чтобы было понятное объяснение , я в математике вообще ничего не понимаю

Алгебра

Помогите пожалуйста ,желательно ,чтобы было понятное объяснение , я в математике вообще ничего не понимаю

Автор: Гость