Помогите пожалуйста ,желательно ,чтобы было понятное объяснение , я в математике вообще ничего не понимаю
Алгебра
Помогите пожалуйста ,желательно ,чтобы было понятное объяснение , я в математике вообще ничего не понимаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/х-5=2 надо правую часть домножить на (х-27/х-5=2(х-5)/х-57/х-5=2х-10/х-57=2х-102х=17х=17/2=8,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
А)Постройте график линейной функции с угловым коэффициентом k=2 проходящий через точку А(4;-2). б)Напишите формулу, задающую эту функцию.
Русский язык
Русский язык