Помогите пожалуйста решить вопрос 530 даю 10 баллов

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Помогите пожалуйста решить вопрос 530 даю 10 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:Барсук.Мордочка-уменьшительно ласкательное слово,образовано от слова"морда" с добавлением суффикса "очк". С остальными тоже самое только суффиксы другие. 1.Носик-суффикс "ик" корень     нос 2.Глазками- суффикс "ами" корень    глаз 3.Маленькими -суффикс "еньк" корень    мал 4.Ушками -суффикс "ами" и "к"  корень    уш 5.Зверька- суффикс "к" и "а" корень зверь
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