Помогите пожалуйста решить вопрос 530 даю 10 баллов

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Ответ:Барсук.Мордочка-уменьшительно ласкательное слово,образовано от слова"морда" с добавлением суффикса "очк". С остальными тоже самое только суффиксы другие. 1.Носик-суффикс "ик" корень нос 2.Глазками- суффикс "ами" корень глаз 3.Маленькими -суффикс "еньк" корень мал 4.Ушками -суффикс "ами" и "к" корень уш 5.Зверька- суффикс "к" и "а" корень зверь