плиз Помогите срочно нужно пожалуйста

Гость: Гость:

Прыгая по веткам, обезьяны оценивают расстояние с помощью ГЛАЗ. Они связаны с тем, что этот орган-ГЛАВНЫЙ. Спускаясь с дерева на землю, передвигаются на 4 конечностях. Древний человек ходил по земле на 2 ногах. Это освободило руки, которые стали добывать ему ПИЩУ и защищаться от ХИЩНИКОВ,