плиз Помогите срочно нужно пожалуйста

Окружающий мир
плиз Помогите срочно нужно пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прыгая по веткам, обезьяны оценивают расстояние с помощью ГЛАЗ. Они связаны с тем, что этот орган-ГЛАВНЫЙ. Спускаясь с дерева на землю, передвигаются  на 4 конечностях. Древний человек ходил по земле на 2 ногах. Это освободило руки, которые стали добывать ему ПИЩУ и защищаться от ХИЩНИКОВ,
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