1)2, 6х=1307,8; 2)х * 7,08=84, 96; 3)512х = 5,12 Некоторые из данных уравнений можно решить устно. Определите какие и наидите хх.Выполните проверку. Остальные уравнения решите, выполнив письменные вычисления.

Математика
1)2, 6х=1307,8; 2)х * 7,08=84, 96; 3)512х = 5,12 Некоторые из данных уравнений можно решить устно. Определите какие и наидите хх.Выполните проверку. Остальные уравнения решите, выполнив письменные вычисления.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)512х = 5,12 - можно устно х=0,01    512*0,01=5,12     5,12=5,12 1)2, 6х=1307,8    х=1307,8:2,6    х=503  2,6*503=1307,8  1307,8=1307,8 2)х * 7,08=84, 96    х= 84,96:7,08    х= 12   12*7,08=84,96    84,96=84,96
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