1)2, 6х=1307,8; 2)х * 7,08=84, 96; 3)512х = 5,12 Некоторые из данных уравнений можно решить устно. Определите какие и наидите хх.Выполните проверку. Остальные уравнения решите, выполнив письменные вычисления.
Математика
1)2, 6х=1307,8; 2)х * 7,08=84, 96; 3)512х = 5,12 Некоторые из данных уравнений можно решить устно. Определите какие и наидите хх.Выполните проверку. Остальные уравнения решите, выполнив письменные вычисления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)512х = 5,12 - можно устно х=0,01 512*0,01=5,12 5,12=5,12 1)2, 6х=1307,8 х=1307,8:2,6 х=503 2,6*503=1307,8 1307,8=1307,8 2)х * 7,08=84, 96 х= 84,96:7,08 х= 12 12*7,08=84,96 84,96=84,96
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