1)2, 6х=1307,8; 2)х * 7,08=84, 96; 3)512х = 5,12 Некоторые из данных уравнений можно решить устно. Определите какие и наидите хх.Выполните проверку. Остальные уравнения решите, выполнив письменные вычисления.

Математика

1)2, 6х=1307,8; 2)х * 7,08=84, 96; 3)512х = 5,12 Некоторые из данных уравнений можно решить устно. Определите какие и наидите хх.Выполните проверку. Остальные уравнения решите, выполнив письменные вычисления.

Автор: Гость