Помогите нужно какие-то слова вставить
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Помогите нужно какие-то слова вставить
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Гость:
2-stayed 3-took 4-stood up 5-ran 6-decided
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