Семья слонов-слон,слониха,слоненок.выпивают 220 л воды.слоненок 2/11 всего количеств?? воды.слониха выпивает воды на 20 л больше,чем слон.сколько литров воды выпивает слон? сколько слониха? а сколько слоненок?
Математика
Семья слонов-слон,слониха,слоненок.выпивают 220 л воды.слоненок 2/11 всего количеств?? воды.слониха выпивает воды на 20 л больше,чем слон.сколько литров воды выпивает слон? сколько слониха? а сколько слоненок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слоненок выпивает 2/11 *220=40 л воды. Слон +слониха выпивают 220-40=180 л воды Слон выпивает x, тогда слониха x+20 x+x+20=180 2x=180-20 2x=160 x=80 тогда слониха выпивает 80+20=100 л воды
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