Семья слонов-слон,слониха,слоненок.выпивают 220 л воды.слоненок 2/11 всего количеств?? воды.слониха выпивает воды на 20 л больше,чем слон.сколько литров воды выпивает слон? сколько слониха? а сколько слоненок?

Математика

Семья слонов-слон,слониха,слоненок.выпивают 220 л воды.слоненок 2/11 всего количеств?? воды.слониха выпивает воды на 20 л больше,чем слон.сколько литров воды выпивает слон? сколько слониха? а сколько слоненок?

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