Помогите решить пожалуйста! в школьном саду собрали 84 ц яблок их было в 2 раза больше, чем груш. 3 часть всех этих фруктов уложили в ящики, по 14 килограмм в каждой. Сколько для этого потребовалось ящиков?
Математика
Помогите решить пожалуйста! в школьном саду собрали 84 ц яблок их было в 2 раза больше, чем груш. 3 часть всех этих фруктов уложили в ящики, по 14 килограмм в каждой. Сколько для этого потребовалось ящиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84:2=42ц груши 84+42=126ц фруктов 126:14=9ящиков
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