Помогите решить пожалуйста! в школьном саду собрали 84 ц яблок их было в 2 раза больше, чем груш. 3 часть всех этих фруктов уложили в ящики, по 14 килограмм в каждой. Сколько для этого потребовалось ящиков?

Математика

Помогите решить пожалуйста! в школьном саду собрали 84 ц яблок их было в 2 раза больше, чем груш. 3 часть всех этих фруктов уложили в ящики, по 14 килограмм в каждой. Сколько для этого потребовалось ящиков?

Автор: Гость