Помогите решить пожалуйста! в школьном саду собрали 84 ц яблок их было в 2 раза больше, чем груш. 3 часть всех этих фруктов уложили в ящики, по 14 килограмм в каждой. Сколько для этого потребовалось ящиков?

Математика
Помогите решить пожалуйста! в школьном саду собрали 84 ц яблок их было в 2 раза больше, чем груш. 3 часть всех этих фруктов уложили в ящики, по 14 килограмм в каждой. Сколько для этого потребовалось ящиков?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84:2=42ц груши   84+42=126ц фруктов   126:14=9ящиков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На сторонах угла с вершиной в точку B отметили точки А и С так,что АВ=ВС. Через точки А и С провели прямые , перпендикулярные сторонам ВА и ВС соот...
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста 1-2 и 4
Ответить
Математика
Решите очень нужно!!!
Ответить
Математика
Решите уравнения: а)7x-13,7=88,5 б) (2,9+y):4=12,3
Ответить
Математика
Одна из стон треугольника равна 12.4 дм,что на 3.8 дм меньше второй стороны и на 2.6 дм больше третьей.Вычислите периметр ттриугольника
Ответить