Расставить знаки препинания. Турсевич писау што ён надумауся паступаць у настаун??цки инстытут и кали Лабанович будзе праводзиць лета у сваёй школе дык ён ахвотна прыехау бы туды на гэты час каб рыхтавацца у инстытут.

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Расставить знаки препинания. Турсевич писау што ён надумауся паступаць у настаун??цки инстытут и кали Лабанович будзе праводзиць лета у сваёй школе дык ён ахвотна прыехау бы туды на гэты час каб рыхтавацца у инстытут.

Автор: Гость