Расставить знаки препинания. Турсевич писау што ён надумауся паступаць у настаун??цки инстытут и кали Лабанович будзе праводзиць лета у сваёй школе дык ён ахвотна прыехау бы туды на гэты час каб рыхтавацца у инстытут.

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Расставить знаки препинания. Турсевич писау што ён надумауся паступаць у настаун??цки инстытут и кали Лабанович будзе праводзиць лета у сваёй школе дык ён ахвотна прыехау бы туды на гэты час каб рыхтавацца у инстытут.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Турсевич писау, што ен надумауся паступаць у настауницки инстытут , и кали Лабанович будзе праводзиць лета у сваей школе , дык ен ахвотна прыехау бы туды на гэты час, каб рыхтавацца у инстытут.
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