С одной яблони собрали 80 яблок а с другой в 2 раза меньше. все яблоки разложили поровну в 4 ящ. сколько яблок в одном ящике?

Математика

С одной яблони собрали 80 яблок а с другой в 2 раза меньше. все яблоки разложили поровну в 4 ящ. сколько яблок в одном ящике?

Автор: Гость