С одной яблони собрали 80 яблок а с другой в 2 раза меньше. все яблоки разложили поровну в 4 ящ. сколько яблок в одном ящике?

Математика
С одной яблони собрали 80 яблок а с другой в 2 раза меньше. все яблоки разложили поровну в 4 ящ. сколько яблок в одном ящике?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80 поділити на 2 буде 40, а 40 + 80 і 120:4 будет 30
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