184 г этилового спирта реагирует с натрием. Какой объем водорода выделяется при этом?
Химия
184 г этилового спирта реагирует с натрием. Какой объем водорода выделяется при этом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
184 г Х л 2СН3-СН2-ОН + 2Na -> 2CH3-CH2ONa + H2n = 2 моль n = 1 мольMr = 46 г/моль Vm = 22,4 л/мольm = 92 г V = 22,4 л184 г С2Н5ОН - Х л Н292 г С2Н5ОН - 22,4 л Н2V(H2) = 184 * 22,4 / 92 = 44,8 л
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