184 г этилового спирта реагирует с натрием. Какой объем водорода выделяется при этом?

Химия
184 г этилового спирта реагирует с натрием. Какой объем водорода выделяется при этом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
     184 г                                                                     Х л 2СН3-СН2-ОН    +   2Na  ->  2CH3-CH2ONa    +    H2n = 2 моль                                                               n = 1 мольMr = 46 г/моль                                                       Vm = 22,4 л/мольm = 92 г                                                                  V = 22,4 л184 г С2Н5ОН     -     Х л Н292 г С2Н5ОН       -    22,4 л Н2V(H2) = 184 * 22,4 / 92 = 44,8 л  

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