Решите уравнение 120/x-120/x+20=1 Пжлста:3

Гость: Гость:

120/x - 120/(x+20) = 1 (ОДЗ - x не равен 0 и -20) Общий знаменатель x(x+20). Переносим 1 в левую сторону и приводим к общему знаменателю: (120*(x+20) - 120*x - x(x+20))/(x(x+20)) = 0 (120x + 2400 - 120x - x^2-20x)/(x(x+20)) = 0 Дробь равна нулю, если числитель равен нулю -x^2-20x + 2400 = 0 - домножаем на -1 x^2 +20x - 2400 = 0 D=(20)^2 -4*(-2400) = 400+9600 = 10000 x1 = (-20-100)/2 = -60 x2 = (-20+100)/2 = 40 Ответ: х1 = -60, х2=40