К прогул очному катеру,который вмещает 140 человек,подошли две группы туристов.В первой группе 70 человек.В первой группе на 10 человек меньше,чем во второй,Смогут ли все туристы разместиться на катере ?.

Математика

К прогул очному катеру,который вмещает 140 человек,подошли две группы туристов.В первой группе 70 человек.В первой группе на 10 человек меньше,чем во второй,Смогут ли все туристы разместиться на катере ?.

Автор: Гость