К прогул очному катеру,который вмещает 140 человек,подошли две группы туристов.В первой группе 70 человек.В первой группе на 10 человек меньше,чем во второй,Смогут ли все туристы разместиться на катере ?.

Математика
К прогул очному катеру,который вмещает 140 человек,подошли две группы туристов.В первой группе 70 человек.В первой группе на 10 человек меньше,чем во второй,Смогут ли все туристы разместиться на катере ?.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. 70 + 10 = 80; 70+80=150 140<150
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