К прогул очному катеру,который вмещает 140 человек,подошли две группы туристов.В первой группе 70 человек.В первой группе на 10 человек меньше,чем во второй,Смогут ли все туристы разместиться на катере ?.
Математика
К прогул очному катеру,который вмещает 140 человек,подошли две группы туристов.В первой группе 70 человек.В первой группе на 10 человек меньше,чем во второй,Смогут ли все туристы разместиться на катере ?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. 70 + 10 = 80; 70+80=150 140<150
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