Пожалуйста помогите задание: Выпиши все имена прилагательные . Покажи как они обр??зованы; слова;: басистый,сонный,росистый.

Русский язык
Пожалуйста помогите задание: Выпиши все имена прилагательные . Покажи как они обр??зованы; слова;: басистый,сонный,росистый.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Басистый: бас + -ист-  Сонный: сон + -н- Росистый: роса + -ист-
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