Пожалуйста помогите задание: Выпиши все имена прилагательные . Покажи как они обр??зованы; слова;: басистый,сонный,росистый.

Русский язык

Пожалуйста помогите задание: Выпиши все имена прилагательные . Покажи как они обр??зованы; слова;: басистый,сонный,росистый.

Автор: Гость