Привет помогите перевести эти приложения на тат. -Айрат каждый день гуляет с собакой, поэтому ему весело; - У Айрата есть большая, красивая собака, а у Айнура собака маленькая; -у тебя есть кошка, и она очень красивая; -ты люби...

Другие предметы

Привет помогите перевести эти приложения на тат. -Айрат каждый день гуляет с собакой, поэтому ему весело; - У Айрата есть большая, красивая собака, а у Айнура собака маленькая; -у тебя есть кошка, и она очень красивая; -ты любишь кошек, но у тебя нет кошки? ПППОООЖЖЖАААЛЛЛУУУЙЙЙСССТТТААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость