Привет помогите перевести эти приложения на тат. -Айрат каждый день гуляет с собакой, поэтому ему весело; - У Айрата есть большая, красивая собака, а у Айнура собака маленькая; -у тебя есть кошка, и она очень красивая; -ты люби...

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Привет помогите перевести эти приложения на тат. -Айрат каждый день гуляет с собакой, поэтому ему весело; - У Айрата есть большая, красивая собака, а у Айнура собака маленькая; -у тебя есть кошка, и она очень красивая; -ты любишь кошек, но у тебя нет кошки? ПППОООЖЖЖАААЛЛЛУУУЙЙЙСССТТТААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тат.Это татарский?Или какой.?
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