Сочинение на тему "Один день из жизни спартанцев"

Гость: Гость:

Раннее утро. Солнце еще не в стало над горизонтом, но уже трубит горн , извещающий о том, что пора вставать, и двигаться в путь. Суровый окрик поднял целый отряд спартанцев с места, и приказал надевать атрибуты военного снаряжения. Впереди тяжелый, долгий путь. Шагая по нагпетом от жаркого солнца, спартанец вопреки усталости, думал о предстоящей победе, и еще сильнее поднимал ногу, и громче издавал воинственные крики, которые придавали уверенности в победе другим спартанцам. Он был уверен, что победа будет за ними. Потому что спартанцы- великий народ! Они- не им знеженные солнцем греки, которые только и могут думать о еде и философии. А они, должны защищать своих женщин, детей, родителей, и землю. Свою драгоценную землю, которую они защищают кровью и потом, мертвыми телами своих друзей и военононачальников. Да, эта битва была победоносная. Однако, этот спартанец с пылким темпераментом будет убит.