Помагите пож. написать по укр, мове 3 сінонімичних слова, спасибо

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Плавать брассом-пловец брассом, играть в шахматы-игрок в шахматы,остановиться у ворот-остановка у ворот. Теперь по украински:Плавати брасом-плавець брасом, грати в шахи-гравець в шахи, зупинитися біля воріт-зупинка біля воріт.