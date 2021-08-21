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Найдите значение разности 1 11/21 - 8/21
Математика
Найдите значение разности 1 11/21 - 8/21
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Гость:
11/21-8/21=3/21= 1/7 3/21 сокращается на 3
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