Доливка ,з,заслана,молдой,килимком,трави,очерету. составить предложение из этих с??ов.

Українська мова
Доливка ,з,заслана,молдой,килимком,трави,очерету. составить предложение из этих с??ов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долівка заслана  килимком  з трави й очерету.
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