Дайте заголовок каждой главе из рассказа "Детство"

Литература
Дайте заголовок каждой главе из рассказа "Детство"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Дом «взаимной вражды всех со всеми» . 2.Чужой среди «неумного племени» . 3. Дружба с Цыганком 4. Друг на всю жизнь - бабушка. 5.История Акулины Ивановны и дедушки 6.Драки в семье Кашириных 7. Игоша и Григория Ивановича 8. Роль квартиранта Хорошее Дело в духовном созревании Алеши. 9.Ловля птиц. Знакомство с барчуками. 10.Приезд матери 11.Сказки бабушки 12.Неудачное замужество матери 13.Смерть матери. «Крепкая сила для трудной жизни» . Надеюсь помогла!!!
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