Помгите Прочитай . Озаглавь текст. И до Гагарина были отважные путешественники. Они уплывали в неведомые моря, исследовали дикие леса,пустыни, шли по снегам и льдам к полюсу. Но все они путешествовали на Земле. А Гагарин был д...

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Помгите Прочитай . Озаглавь текст. И до Гагарина были отважные путешественники. Они уплывали в неведомые моря, исследовали дикие леса,пустыни, шли по снегам и льдам к полюсу. Но все они путешествовали на Земле. А Гагарин был далеко от Земли - в космосе. Он проложил людям дорогу в космос. Во втором предложении подчеркни главные члены. Какой частью речи выражено подлежащее? Составь свои предложения о полётах в космос.

Автор: Гость