Хорошие люди, помогите мне пожалуйста!
Английский язык
Хорошие люди, помогите мне пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.discovered 2.Italy 3.Spain 4.seaman 5.voyages 6.voyages 7.died
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