Посадили 48 яблонь в одинаковые ряды по 8 деревьев в каждом. сколько рядов яблонь посадили? как правильно написать условие к задаче?
Математика
Посадили 48 яблонь в одинаковые ряды по 8 деревьев в каждом. сколько рядов яблонь посадили? как правильно написать условие к задаче?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48÷8=7 рядов яблонь посодили
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