Посадили 48 яблонь в одинаковые ряды по 8 деревьев в каждом. сколько рядов яблонь посадили? как правильно написать условие к задаче?

Математика

Посадили 48 яблонь в одинаковые ряды по 8 деревьев в каждом. сколько рядов яблонь посадили? как правильно написать условие к задаче?

Автор: Гость