Хозяйство отправило в магазин 2т500 кг малины это на 650 кг меньше, чем вишни. смороди??ы было отправлено на 1т80 кг меньше, чем малины и вишни вместе. сколько смородины отправило хозяйство в магазин?
Математика
Хозяйство отправило в магазин 2т500 кг малины это на 650 кг меньше, чем вишни. смороди??ы было отправлено на 1т80 кг меньше, чем малины и вишни вместе. сколько смородины отправило хозяйство в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2500000 + 650 =2.500.650 кг [вишня] 2.500.000+2.500.650 =5.000.650[малина и вишня] 5.000.650 - 80.000 = 4.920.650кг[смородина] 1.80 -80.000кг | 2500 -2.500.000 кг Ответ:4.920.650 - смородина !
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