Хозяйство отправило в магазин 2т500 кг малины это на 650 кг меньше, чем вишни. смороди??ы было отправлено на 1т80 кг меньше, чем малины и вишни вместе. сколько смородины отправило хозяйство в магазин?

Математика

Хозяйство отправило в магазин 2т500 кг малины это на 650 кг меньше, чем вишни. смороди??ы было отправлено на 1т80 кг меньше, чем малины и вишни вместе. сколько смородины отправило хозяйство в магазин?

Автор: Гость