1) 3,5:7; 10,4:8; 26,1:3; 2) 28,8:9; 25,8:6; 63:5; 3) 78,1:11; 72,8:13; 65,8:14; 4). 67,2:21 ; 43,7:23; 57,5:25;
Математика
1) 3,5:7; 10,4:8; 26,1:3; 2) 28,8:9; 25,8:6; 63:5; 3) 78,1:11; 72,8:13; 65,8:14; 4). 67,2:21 ; 43,7:23; 57,5:25;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0,5;1,3;8,7 2)3,2;4,3;12,6 3)7,1;5,6;4,7 4)3,2;1,9;2,3
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