В цилиндрическом сосуде находятся ртуть и вода. Масса ртути равна массе воды. Общая высота двух слоев жидкости равна 29,2 см. Рассчитайте давление на дно этого сосуда. (Ответ: 5440 Па) Если можно, напишите, пожалуйста, с объясн...

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Давление на дно сосуда = p=p(плотность воды)*h(высота столба воды)*g+p(плотность ртутие)*h(высота столба ртути)*g Нам не известна высота, но известно , что массы равны, след. m1=m2 m=p(плотность)*V=p(плотность)*S*h1 p(плотность воды)*S*h1=p(плотность ртути)*S*h2 / сокращаем на S h1=p(плотность ртути)*h2/p(плотность воды) H=h1+h2=p(ртути)*h2/p(воды)+h2=h2(p(ртути)/p(воды)+1) от сюда h2=H*p(воды)/p(ртути)+p(воды) Теперь h1 и h2 подставляем в первое уравнение и получаем p=2*g*H*p(воды)*р(ртути)/(р(воды)+р(ртути)= 5440 Па