2.2 и 2.4 помогите сделать и объясните, пожалуйста!!!

Алгебра
2.2 и 2.4 помогите сделать и объясните, пожалуйста!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,2- 1) d=1 2,4-3) d=2 (d - разность арифметической прогрессии)
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