ВНИМАНИЕ НАДО РЕШИТЬ ТОЛЬКО НОМЕРА 333 И 334 И ОФОРМИТЬ ИХ КАК ПРИНЯТО В ФИЗИКЕ (ДАНО, СИ И ТД)
Физика
ВНИМАНИЕ НАДО РЕШИТЬ ТОЛЬКО НОМЕРА 333 И 334 И ОФОРМИТЬ ИХ КАК ПРИНЯТО В ФИЗИКЕ (ДАНО, СИ И ТД)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
333.Дано:ро=710 кг/м^3 ,р=7*10000=70000Па h=? Решение;p=g*h*po h=p/g*po h=70000/10*710=9.8м 334.Дано:р=1000кг/м^3,р=2.4*100000=240000Па h=? p=po*g*h h=p/po*g h=240000/1000*10=24м
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