Як в Україні назвали б іспанця Хуана й поляка Яна?
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Як в Україні назвали б іспанця Хуана й поляка Яна?
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Гость:
Іван........................................................
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