Помогите пожалуста на картинке все написано
Русский язык
Помогите пожалуста на картинке все написано
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спеши—спешка, седеть—седенький, спиши—письма Сидеть—сидя слизать—лижет Слещать—залез Запевал—петь Запивал—пить
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