Übersetze die folgenden Satze ins Deutsche 1. Никто не хочет убираться в квартире. 2. Пожалуйста, помо?? посуду и вынеси мусор! 3. Кто выполняет домашнюю работу в твоей семье? 4. Мама по утрам убирает постели и готовит завтрак....

Немецкий язык
Übersetze die folgenden Satze ins Deutsche 1. Никто не хочет убираться в квартире. 2. Пожалуйста, помо?? посуду и вынеси мусор! 3. Кто выполняет домашнюю работу в твоей семье? 4. Мама по утрам убирает постели и готовит завтрак. 5. После завтрака дети моют посуду. 6. Какие бытовые приборы помогают в хозяйстве? 7. Мы стираем белье в стиральной машине. 8. Продукты в холодильнике долго остаются (bleiben) свежими. 9. У вас дома газовая или электрическая плита? 10. На столе в кухне стоят электрический чайник и микроволновая печь.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Niemand will die Wohnung aufräumen. 2. Bitte, spül das Geschirr ab und feg den Müll. 3. Wer hält den Haushalt in deiner Familie? 4. Morgens macht die Mutter Betten und bereitet das Frühstück vor. 5. Nach dem Frühstück spülen die Kinder das Geschirr ab. 6. Welche Haushaltsgeräte helfen bei dem Haushalt? 7. Wir waschen Wäsche in der Waschmaschine.  8. Im Kühlschrank bleiben Lebensmittel frisch lang. 9. Gibt es einen Gas- oder Elektroherd in Ihrem Haus? 10. In der Küche stehen der Wasserkocher und die Mikrowelle auf dem Tisch. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти оптимальный план перевозок
Ответить
Химия
Человек поставил на зуб золотую коронку, по истечении некоторого времени возникл?? необходимость в еще одной коронке, но средств на коронку у него ...
Ответить
Литература
Почему рассказ Чарушина назвали рассказ кабан?
Ответить
Русский язык
Учебник 3 класс русский упр 158
Ответить
Химия
Какой объем воды надо добавить к 145 мл раствора с массовой долей HNO3 25% что бы получить раствор кислоты массовой долей 5%
Ответить