Übersetze die folgenden Satze ins Deutsche 1. Никто не хочет убираться в квартире. 2. Пожалуйста, помо?? посуду и вынеси мусор! 3. Кто выполняет домашнюю работу в твоей семье? 4. Мама по утрам убирает постели и готовит завтрак....

Немецкий язык

Übersetze die folgenden Satze ins Deutsche 1. Никто не хочет убираться в квартире. 2. Пожалуйста, помо?? посуду и вынеси мусор! 3. Кто выполняет домашнюю работу в твоей семье? 4. Мама по утрам убирает постели и готовит завтрак. 5. После завтрака дети моют посуду. 6. Какие бытовые приборы помогают в хозяйстве? 7. Мы стираем белье в стиральной машине. 8. Продукты в холодильнике долго остаются (bleiben) свежими. 9. У вас дома газовая или электрическая плита? 10. На столе в кухне стоят электрический чайник и микроволновая печь.

Автор: Гость