Übersetze die folgenden Satze ins Deutsche 1. Никто не хочет убираться в квартире. 2. Пожалуйста, помо?? посуду и вынеси мусор! 3. Кто выполняет домашнюю работу в твоей семье? 4. Мама по утрам убирает постели и готовит завтрак....
Немецкий язык
Übersetze die folgenden Satze ins Deutsche 1. Никто не хочет убираться в квартире. 2. Пожалуйста, помо?? посуду и вынеси мусор! 3. Кто выполняет домашнюю работу в твоей семье? 4. Мама по утрам убирает постели и готовит завтрак. 5. После завтрака дети моют посуду. 6. Какие бытовые приборы помогают в хозяйстве? 7. Мы стираем белье в стиральной машине. 8. Продукты в холодильнике долго остаются (bleiben) свежими. 9. У вас дома газовая или электрическая плита? 10. На столе в кухне стоят электрический чайник и микроволновая печь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Niemand will die Wohnung aufräumen. 2. Bitte, spül das Geschirr ab und feg den Müll. 3. Wer hält den Haushalt in deiner Familie? 4. Morgens macht die Mutter Betten und bereitet das Frühstück vor. 5. Nach dem Frühstück spülen die Kinder das Geschirr ab. 6. Welche Haushaltsgeräte helfen bei dem Haushalt? 7. Wir waschen Wäsche in der Waschmaschine. 8. Im Kühlschrank bleiben Lebensmittel frisch lang. 9. Gibt es einen Gas- oder Elektroherd in Ihrem Haus? 10. In der Küche stehen der Wasserkocher und die Mikrowelle auf dem Tisch.
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