Какой объем воды надо добавить к 145 мл раствора с массовой долей HNO3 25% что бы получить раствор кислоты массовой долей 5%

Гость: Гость:

V1 (раствор) = 145 мл w1 (HNO3) = 0,25 ρ1 (раствор) = 1,1469 г/мл w2(HNO3) = 0,05 ρ (H2O) = 1 г/мл V (H2O) - ? __________________________________ m1 (раствор) = V1 (раствор) * ρ1 (раствор) = 145 мл * 1,1469 г/мл = ~166,3 г m (HNO3) = w1 (HNO3) * m1 (раствор) = 0,25 * 166,3 г = ~41,6 г m2 (раствор) = m (HNO3) / w2 (HNO3) = 41,6 г / 0,05 = 832 г m (H2O) = m2 (раствор) - m1 (раствор) = 832 г - 166,3 г = 665,7 г V (H2O) = m (H2O) * ρ (H2O) = 665,7 г * 1 г/мл = 665,7 мл __________________________________ Ответ: 665,7 мл