По истории помогите пожалуйста даю 98 баллов среди каких слоев населения грамотность была наиболее распространена
История
По истории помогите пожалуйста даю 98 баллов среди каких слоев населения грамотность была наиболее распространена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среди первого и второго сословия так как крестьяне не имели возможности обучиться грамотности .
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