По истории помогите пожалуйста даю 98 баллов среди каких слоев населения грамотность была наиболее распространена

История
По истории помогите пожалуйста даю 98 баллов среди каких слоев населения грамотность была наиболее распространена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среди первого и второго сословия так как крестьяне не имели возможности обучиться грамотности .
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