Упростите вырожение : 1) 2,46+a+81,139+14,8 2) m+0,47+5,062+m+43,295 ...
Математика
Упростите вырожение : 1) 2,46+a+81,139+14,8 2) m+0,47+5,062+m+43,295 ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2,46 + а + 81,139 + 14,8 = а + 98,399 2) m + 0,47 + 5,062 + m + 43,295 = 2m + 48,827
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