Почему Пичорин называет себя нравственным калекой? #СРОЧНО #ПОМОГИТЕ пожалуйст??

Литература
Почему Пичорин называет себя нравственным калекой? #СРОЧНО #ПОМОГИТЕ пожалуйст??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что он понимал сам, что никому не приносит счастья, наоборот, все любящие его женщины обречены страдать; что жизнь его бессмысленна, и удовольствие он видел только в том, чтобы подчинять своей воле других людей. Он осуждал сам себя, видел свое моральное несовершенство и страдал сам же от своей противоречивой натуры.. . И уже только за это я не считала бы его нравственным калекой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Диоксид серы , как диоксид углерода , при пропускнии через известковую воду образвет осадок . напишите уравнение этой реакции
Ответить
Русский язык
ПОДБЕРИТЕ ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА. ЛЫЖИ --- НОСИТЬ ---- ВОДА --- КРАСИВЫЙ --- ВОЗИТЬ --- ГОРЕ --- НОС ---- ГОРА ---
Ответить
География
Какие горы относятся к восточно-азиатскому поясу
Ответить
Обществознание
Написать рассказ о одном из видов труда срочно!!
Ответить
Русский язык
Составьте и запишите словосочетания. Обозначьте падеж имён существительных. (нуж??о по 2 примера существительных) Уважать (кого?), уважение (к ко...
Ответить