Почему Пичорин называет себя нравственным калекой? #СРОЧНО #ПОМОГИТЕ пожалуйст??

Гость: Гость:

Потому что он понимал сам, что никому не приносит счастья, наоборот, все любящие его женщины обречены страдать; что жизнь его бессмысленна, и удовольствие он видел только в том, чтобы подчинять своей воле других людей. Он осуждал сам себя, видел свое моральное несовершенство и страдал сам же от своей противоречивой натуры.. . И уже только за это я не считала бы его нравственным калекой.