Почему Пичорин называет себя нравственным калекой? #СРОЧНО #ПОМОГИТЕ пожалуйст??
Литература
Почему Пичорин называет себя нравственным калекой? #СРОЧНО #ПОМОГИТЕ пожалуйст??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что он понимал сам, что никому не приносит счастья, наоборот, все любящие его женщины обречены страдать; что жизнь его бессмысленна, и удовольствие он видел только в том, чтобы подчинять своей воле других людей. Он осуждал сам себя, видел свое моральное несовершенство и страдал сам же от своей противоречивой натуры.. . И уже только за это я не считала бы его нравственным калекой.
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