ПОДБЕРИТЕ ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА. ЛЫЖИ --- НОСИТЬ ---- ВОДА --- КРАСИВЫЙ --- ВОЗИТЬ --- ГОРЕ --- НОС ---- ГОРА ---
Русский язык
ПОДБЕРИТЕ ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА. ЛЫЖИ --- НОСИТЬ ---- ВОДА --- КРАСИВЫЙ --- ВОЗИТЬ --- ГОРЕ --- НОС ---- ГОРА ---
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лыжи-лыжня носить-проносить вода-водный красивый-краше возить-привозить горе-горевать гора-горный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
Составьте и запишите словосочетания. Обозначьте падеж имён существительных. (нуж??о по 2 примера существительных) Уважать (кого?), уважение (к ко...
Русский язык