Написать рассказ о одном из видов труда срочно!!

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В зависимости отсодержания труда различают:1)простой и сложный труд. По определению К. Маркса, простой труд «есть расходование простой рабочей силы, которой в среднем обладает телесный организм каждого обыкновенного человека, не отличающегося особым развитием». Это труд, не требующий от работника специальной профессиональной подготовки, неквалифицированный труд. Сложным трудом является «только возведенный в степень или, скорее, помноженный простой труд». В одном часе сложного труда, как правило, заключено несколько часов простого труда, поэтому квалифицированные работники создают в единицу времени большую стоимость, чем неквалифицированные;2)репродуктивный и творческий труд. Репродуктивный труд – это труд воспроизведенный, заранее известный, не содержащий творческих начал, а творческий – это труд созидательный, деятельность, в процессе которой создается нечто качественно новое, неповторимое, оригинальное, уникальное. Результаты творческого труда зависят от способностей к данному виду творчества, увлеченности работой, ее важности, условий и т.д.;3)функциональный и профессиональный труд. На каждом предприятии (фирме) образуются группы работников в зависимости от их роли в производ-стве и в соответствии с теми функциями, которые они выполняют. Каждая функция сопряжена с той или другой стороной деятельности, необходимой для нормальной работы предприятия. Задачи, решаемые каждой функциональной группой, довольно специфичны. Такой труд принято называть функциональ-ным. Функциональный труд – это труд, различающийся составом и характером выполняемых функций (например, производственный, инженерный, управлен-ческий, научный и др.). Внутри каждой из групп труд различается по отдель-ным профессиям и специальностям (например, инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер-организатор, инженер-нормировщик);4)умственный и физический труд. Физический труд – это затрата физической энергии. Умственный труд выражается в том, что в человеческом мозгу возникает идея создания той или иной потребительной стоимости, человек продумывает план реализации этой идеи, следит за тем, чтобы его план в процессе физического труда нашел свое воплощение. Деление труда на умственный и физический довольно условно. Эту условность отметил еще С.Г. Струмилин: «Мы противопоставляем обычно два вида труда: физический и умственный. А физиология своим определением нам говорит, что для такого противопоставления нет достаточных оснований. Труд – это единый нервно-мышечный процесс, никакая мышечная работа немыслима без соответствующей деятельности нервно-мозговых путей и центров, и, наоборот, всякий, даже наиболее отвлеченный, умственный труд неизбежно сопровождается мышечной деятельностью, хотя бы и в виде весьма слабых, задержанных рефлексов». Поэтому речь может идти лишь о преобладании умственных или физических функций в труде.Характер труда показывает, как проявляется труд, каковы его черты, признаки, отличительные свойства и особенности. Он зависит от соединения работника со средствами производства и определяет социальную природу труда. В настоящее время происходят изменения в характере труда, обусловленные совершенствованием производственных отношений в резуль-тате разгосударствления социалистической собственности и приватизации, расширением сферы действия экономических методов управления, созданием новых форм хозяйствования, ориентирующих на эффективность и качество, действительную материальную и моральную заинтересованность работников, превращение их в подлинных хозяев. В то же время именно глубокие социально-экономические различия в содержании и функциях труда, наличие рутинного, монотонного, неквалифицированного, тяжелого ручного труда, его вредные условия еще долго будут препятствовать раскрытию творческих способностей значительной части трудящихся, мешать гармоничному развитию личности, воспитанию сознательного и творческого отношения к труду.