Заполните пожалуйста в пропуски. А) Белки расщепляются в пищеварительной систем?? до ........... . Аминокислоты всасываются в .......... , Из крови они поступают в ............. , Где происходит два процесса : ..................
Биология
Заполните пожалуйста в пропуски. А) Белки расщепляются в пищеварительной систем?? до ........... . Аминокислоты всасываются в .......... , Из крови они поступают в ............. , Где происходит два процесса : ...............….................................... . B) Жиры расщепляются до .......... и ......... А окончательными продуктами распада жиров являются....... и .......... B) Углеводы начинают распадаться уже в ........... до ........... , а в клетках до ........... и ........... . Из организма через лёгкие выводятся ........, а через кожу и почки ............. . C) Наибольшее количество энергии выделяется при распаде 1 гр. ........... . D) Из всех органических веществ легче всего усваиваются ,............... . E) Белки, ускоряющие биохимические реакции в организме называются ............... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) аминокислот; тонком кишечнике; печень; синтез белка и образование энергии В) глицерина и жирных кислот А) углекислый газ и вода В) ротовой полости до декстринов, а в клетках до глюкозы, фруктозы и галактозы С) жиров D) глюкоза Е) ферменты
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