Заполните пожалуйста в пропуски. А) Белки расщепляются в пищеварительной систем?? до ........... . Аминокислоты всасываются в .......... , Из крови они поступают в ............. , Где происходит два процесса : ..................

Биология

Заполните пожалуйста в пропуски. А) Белки расщепляются в пищеварительной систем?? до ........... . Аминокислоты всасываются в .......... , Из крови они поступают в ............. , Где происходит два процесса : ...............….................................... . B) Жиры расщепляются до .......... и ......... А окончательными продуктами распада жиров являются....... и .......... B) Углеводы начинают распадаться уже в ........... до ........... , а в клетках до ........... и ........... . Из организма через лёгкие выводятся ........, а через кожу и почки ............. . C) Наибольшее количество энергии выделяется при распаде 1 гр. ........... . D) Из всех органических веществ легче всего усваиваются ,............... . E) Белки, ускоряющие биохимические реакции в организме называются ............... .

Автор: Гость