Заполните пожалуйста в пропуски. А) Белки расщепляются в пищеварительной систем?? до ........... . Аминокислоты всасываются в .......... , Из крови они поступают в ............. , Где происходит два процесса : ..................

Биология
Заполните пожалуйста в пропуски. А) Белки расщепляются в пищеварительной систем?? до ........... . Аминокислоты всасываются в .......... , Из крови они поступают в ............. , Где происходит два процесса : ...............….................................... . B) Жиры расщепляются до .......... и ......... А окончательными продуктами распада жиров являются....... и .......... B) Углеводы начинают распадаться уже в ........... до ........... , а в клетках до ........... и ........... . Из организма через лёгкие выводятся ........, а через кожу и почки ............. . C) Наибольшее количество энергии выделяется при распаде 1 гр. ........... . D) Из всех органических веществ легче всего усваиваются ,............... . E) Белки, ускоряющие биохимические реакции в организме называются ............... .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) аминокислот; тонком кишечнике; печень; синтез белка  и образование энергии В) глицерина и жирных кислот А) углекислый газ и вода В) ротовой полости до декстринов, а в клетках до глюкозы, фруктозы и галактозы С) жиров D) глюкоза Е) ферменты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какими преимуществами обладают побеги в виде луковиц, коневищ, тонких стеблей с л??стьями?
Ответить
Математика
Із двох пристаней одночасно назустріч один одному вийшли два катери зі швидкостя??и 24 км/год і 27 км/год.Через 3 год вони зустрілися.Яка відстань ...
Ответить
Русский язык
Лапам, булками, глина
Ответить
Українська література
Т.Г.Шевченко аналіз твору "Лілея"
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста (вычисление)
Ответить