Із двох пристаней одночасно назустріч один одному вийшли два катери зі швидкостя??и 24 км/год і 27 км/год.Через 3 год вони зустрілися.Яка відстань між пристанями?

Математика
Із двох пристаней одночасно назустріч один одному вийшли два катери зі швидкостя??и 24 км/год і 27 км/год.Через 3 год вони зустрілися.Яка відстань між пристанями?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 + 35 = 65 загальна швидкість65 * 3 = 195 км обидва пройшли за 3 год195 + 50 = 245км відстань між пристанями
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