Із двох пристаней одночасно назустріч один одному вийшли два катери зі швидкостя??и 24 км/год і 27 км/год.Через 3 год вони зустрілися.Яка відстань між пристанями?

Математика

Із двох пристаней одночасно назустріч один одному вийшли два катери зі швидкостя??и 24 км/год і 27 км/год.Через 3 год вони зустрілися.Яка відстань між пристанями?

Автор: Гость