1) Why was Baby Elthant sad? 2) Why did they go to Mrs Lion`s shop? 3) Why did Little Lions make new socks for Baby Elephant? 4) Why was Baby Elephant very glad? 5) Why did they go to Mrs Tiger`s shop? Ответ на вопросы ,...
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1) Why was Baby Elthant sad? 2) Why did they go to Mrs Lion`s shop? 3) Why did Little Lions make new socks for Baby Elephant? 4) Why was Baby Elephant very glad? 5) Why did they go to Mrs Tiger`s shop? Ответ на вопросы , писать только по английскому языку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопросы, скорее всего по тексту, могу только перевести. 1. Почему слонята были расстроены? 2. Почему они ходили в магазин миссис Лайон (Львицы) ? 3. Почему львята сделали носочки для слонят? 4. Почему слонята были очень рады? 5. Почему они пошли в магазин миссис Тайер (Тигрицы)? Напиши текст, я переведу
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