Просто предложение с союзами "и" и или" и сложносочинённые предложения с союзами "и" и "или"
Русский язык
Просто предложение с союзами "и" и или" и сложносочинённые предложения с союзами "и" и "или"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша могла пойти в магазин или пойти в супермаркет;Зеленеющие поле блестело от желтого и светлого солнца
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1. Определите среду обитания кактуса. 2. Выявите черты приспособленности кактуса ?? среде обитания. 3. Выявите относительный характер приспособ...
Химия
Нитрат неизвестного двухвалентного металла прокалили. Масса твердого остатка пр?? этом уменьшилась на 57,45%. Определите что это за металл. В ответ...
Химия
25. Никотин – отравляющее вещество, входящее в состав табака, разрушающее здоровье человека, и ведущее к никотиновой зависимости. Если в составе ни...
Українська література