ПОСТАВТЕ МЕСТО ? ЗНАК 5 ? 15 ? 8 =2
Математика
ПОСТАВТЕ МЕСТО ? ЗНАК 5 ? 15 ? 8 =2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 - 15 + 8 = 2 Вот и все
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