Гравитационная постоянная на луне равна 1.6 м/с^2, каким будет Т (период) колебаний м??тематического маятника на луне, если на земле он равен 1 с?

Физика

Гравитационная постоянная на луне равна 1.6 м/с^2, каким будет Т (период) колебаний м??тематического маятника на луне, если на земле он равен 1 с?

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