Гравитационная постоянная на луне равна 1.6 м/с^2, каким будет Т (период) колебаний м??тематического маятника на луне, если на земле он равен 1 с?

Физика
Гравитационная постоянная на луне равна 1.6 м/с^2, каким будет Т (период) колебаний м??тематического маятника на луне, если на земле он равен 1 с?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде должно получиться 6.25
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