Задали сочинение по книге Муму. помогите плиз

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ДЕРЖИ В рассказе Ивана Сергеевича Тургенева «Муму» дворник Герасим самое замечательной лицо из всей челяди. Это мужчина высокого роста, могучего телосложения и глухонемой от рождения. В руках у него спорится любая работа, потому что природа наделила его необычайной силой. Барыня привезла Герасима из деревни к себе в город на службу. Ему купили одежду, сапоги и определили его дворником. Свою работу дворник Герасим исполнял очень усердно и аккуратно, любил во всём порядок. За эти качества его уважали и побаивались. Барыня жаловала Герасима, как верного и сильного сторожа. Она держала многочисленную прислугу. Из всей прислуги прачка Татьяна полюбилась главному герою своим кротким и робким нравом. Встретив её, он радовался и старался угодить ей. Герасим охранял и оберегал Татьяну от насмешек и колких словечек. По распоряжению барыни башмачника Капитона женили на прачке Татьяне. Конечно, это очень не понравилось Герасиму, он переживая, долго просидел в своей коморке. А потом подарил Татьяне красный, бумажный платок. И когда башмачника с прачкой отправили в деревню, Герасим пошел провожать их. В этом проявился его кроткий и добрый нрав. На обратном пути Герасим нашел голодного и замерзшего щенка, которого по доброте своей забрал с собой. Он ухаживал за своей питомицей, как мать ухаживает за своим ребенком. Герасим назвал собаку Муму. Он очень сильно полюбил ее, а она ласкалась ко всем, но любила одного дворника. Конечно, барыня даже не подозревала о существовании Муму. После одного неприятного случая она распорядилась, чтобы собачка больше не показывалась на дворе, слуга исполнил ее приказ и отнес ее на базар. В то время, когда Герасим не обнаружил в коморке и на дворе собаку, он очень сильно расстроился. Потом Муму вернулась к дворнику. Герасим стал очень осторожен, выгуливал собаку только по ночам и всячески старался скрыть ее от людских глаз. В конце концов про собаку все-таки узнали. От барыни последовал приказ убить щенка. Герасиму это было трудно сделать, но он решился. На следующий день дворник пошел в харчевню, поел сам и накормил Муму. Он решил пойти к реке и утопить собаку. Конечно, Герасиму было очень жалко Муму, но он не мог не выполнить приказания барыни. После всего этого дворник Герасим возвратился в свою деревню и стал жить, как и прежде. Мне очень нравится дворник Герасим, потому что он сильный, мужественный, старательный, трудолюбивый. Он любую работу стремится выполнить хорошо. Герасим добрый, старается защитить тех, кто слабее его. Он очень любит животных и с нежностью заботится о них. Вот за эти качества мне нравится Герасим из рассказа И. С . Тургенева «Муму».