4.какой урок извлек петр первый из поражения под нарвой

История
4.какой урок извлек петр первый из поражения под нарвой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он стал усиливать российский флот, отправлял посольства в разные страны с офицерами для тго что бы они научились морскому делу а также военной тактике
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каких парах слова отличаются одним звуком?1)частота-чистота,2)паразит-поразит,3)с??езд-съест,4)шило-мыло,5)собрать-забрать,варианты ответов :А)1,...
Ответить
География
Самая верхняя оболочка Земли?
Ответить
Русский язык
Выполните морфемный разбор слова выздоравливати
Ответить
Русский язык
Укажи строку где все парные по глухости - звонкости согласные звуки требуют прове??ки. Сугроб, дубки, флаг, клубок. Лес, глазки , ложка, мороз. Пар...
Ответить
Английский язык
The custom of (bring) of evergreen indoors and (decorate) at Christmas started tree Germany
Ответить