4.какой урок извлек петр первый из поражения под нарвой
История
4.какой урок извлек петр первый из поражения под нарвой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он стал усиливать российский флот, отправлял посольства в разные страны с офицерами для тго что бы они научились морскому делу а также военной тактике
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